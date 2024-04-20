МО: действия ефрейтора Кириллова позволили ВС РФ занять выгодные рубежи

Профессиональные действия и мужество ефрейтора Даниила Кириллова позволили российским войскам занять выгодные рубежи и существенно улучшить положение по переднему краю линии боевого соприкосновения, не понеся при этом потерь.
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