В Ноябрьске предприниматели успевают получить грант на рекламу и оборудование

Предприниматели из Ноябрьска могут получить до полумиллиона на развитие своего бизнеса. Заявки на грантовый конкурс принимают до конца апреля, напомнили в Центре развития предпринимательства «БизнеСинергия».
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