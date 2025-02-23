Американский нефтяной бизнес не спешит возвращаться в Россию — высокие риски и прошлые убытки останавливают инвесторов

Гарольд Хэмм, основатель Continental Resources и один из главных спонсоров Дональда Трампа, заявил Financial Times, что американские нефтяные компании будут крайне осторожны, рассматривая возможность возвращения на российский рынок.
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