В Пермском крае состоялась акция «Знай и соблюдай правила безопасности при общении с незнакомцами»

В Лысьвенском городском округе по инициативе сотрудников территориального отдела внутренних дел, при поддержке представителей Общественного совета и активном участии правоохранительных отрядов реализована профилактическая акция «Знай и соблюдай правила безопасности при общении с незнакомцами».
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