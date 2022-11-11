В Пермском крае состоялась акция «Знай и соблюдай правила безопасности при общении с незнакомцами»

В Лысьвенском городском округе по инициативе сотрудников территориального отдела внутренних дел, при поддержке представителей Общественного совета и активном участии правоохранительных отрядов реализована профилактическая акция «Знай и соблюдай правила безопасности при общении с незнакомцами».