РБК: Последствий от сбоя в Рунете не обнаружили

Эксперты по кибербезопасности оценили последствия сбоя в Рунете. Об этом пишет РБК. По словам директора по инфраструктуре облачного провайдера «EdgeЦентр» Алексея Учакина, причиной сбоя стал тот факт, что «процедура обновления ключей зоны .
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