Пять причин, почему Россия и Китай представляют угрозу для США

Американский экс-офицер разведки Ребекка Коффлер в эфире телеканала Fox News озвучила пять причин, по которым союз «коварных» Владимира Путина и Си Цзиньпина представляет экзистенциальную угрозу для пошатнувшегося гегемона Источник: universe-tss.