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Пять причин, почему Россия и Китай представляют угрозу для США

Пять причин, почему Россия и Китай представляют угрозу для США

Американский экс-офицер разведки Ребекка Коффлер в эфире телеканала Fox News озвучила пять причин, по которым союз «коварных» Владимира Путина и Си Цзиньпина представляет экзистенциальную угрозу для пошатнувшегося гегемона Источник: universe-tss.

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