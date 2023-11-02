Как быстро восстановиться после стресса: 8 методов от эксперта

Как быстро восстановиться после стресса: 8 методов от экспертаСовременная жизнь полна стрессовых событий, которые или проверяют нас на прочность, или прививают способность адаптироваться к различным ситуациям и быстро восстанавливаться.
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