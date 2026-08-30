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МОСИНФОРМ

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Участник московской ярмарки из Липецкой области помогает бойцам СВО

Участник московской ярмарки из Липецкой области помогает бойцам СВО

Олег, один из участников московской ярмарки в Юго-Западном административном округе, привозит в столицу колбасы и мясные деликатесы из Липецкой области.

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