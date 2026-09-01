С января по июль число преступлений в Петербурге упало на 20%

Силовики Санкт-Петербурга поделились статистикой преступлений за первые семь месяцев 2026 года. Число злодеяний сокращается, однако отдельные категории преступлений демонстрируют прирост показателей.
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