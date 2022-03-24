Менее 300 случаев заражения за сутки: новые данные по COVID-19 в Приморье

По состоянию на 24 марта в Приморье зафиксировано 288 новых случаев заражения COVID-19. Впервые с 15 января этот показатель не достиг отметки в 300 человек, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на региональный оперативный штаб.
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