Бортпроводник Борисова: черный список пассажиров сработает при жестком наказании

Инициатива «Аэрофлота» об объединении черного списка пассажиров российских авиакомпаний в единый реестр, а также ужесточение наказаний за нарушение правил полета нашла поддержку среди других перевозчиков, входящих в Ассоциацию эксплуатации воздушного транспорта (АЭВТ).
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