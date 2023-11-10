Бортпроводник Борисова: черный список пассажиров сработает при жестком наказании

Инициатива «Аэрофлота» об объединении черного списка пассажиров российских авиакомпаний в единый реестр, а также ужесточение наказаний за нарушение правил полета нашла поддержку среди других перевозчиков, входящих в Ассоциацию эксплуатации воздушного транспорта (АЭВТ).