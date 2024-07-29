Вице-премьер Словакии не поехал на ОИ, назвав их символом извращенного упадка

Вице-премьер Словакии Томаш Тараба, который должен был представлять страну на Олимпийских играх в Париже, в своих соцсетях сообщил, что отказался участвовать в мероприятии, так как оно является символом извращенного упадка.
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