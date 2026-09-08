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Калуга-поиск

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Два года грозит мужчине за похищение двух берёз из калужского леса

Два года грозит мужчине за похищение двух берёз из калужского леса

Сотрудники полиции МОМВД России "Юхновский" раскрыли преступление. К ним поступило заявление от представителя государственной организации о несанкционированной вырубке деревьев.

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