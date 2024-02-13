МОЯ СТРАНА
ТрибуналБлогДобрый мирКрым домаДержаваСССР-Империя добраПресс ЦентрПолитмиксер
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

МОЯ СТРАНА

6 948 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Роза Семиренко
    Фашистка оголтелая, безумная старуха!Угроза России. Во...
  • Георгий Михалев
    Такой же бардак, как у нас.Копеечный светоди...
  • Лев Добрый
    Главная задача - - это уничтожение власовца во чтобы-то не стало!👍⚔️👈🤠"Готов оставить п...

Польша зарится на Калининград. Не пришлось бы самой возвращать чужие земли

Польша зарится на Калининград. Не пришлось бы самой возвращать чужие земли

Бывший командующий Сухопутными войсками Польши ген. Вальдемар Скшипчак, занимавший ранее пост советника министра национальной обороны, отличился очередным скандальным заявлением, назвав Калининградскую область России оккупированной территорией и пригрозив её ликвидацией в случае войны НАТО с Россией.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
АЛ
Александр Ляхов
Натравливают &quot;бедных&quot;, глупых поляков обещая в подарок, как приз Калининград. При любом исходе без поддержки России, Польша лишится Западной Силезии и всех немецких земель полученных благодаря Сталину.
Ответить
17 час.

Картина дня

наверх