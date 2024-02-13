Польша зарится на Калининград. Не пришлось бы самой возвращать чужие земли

Бывший командующий Сухопутными войсками Польши ген. Вальдемар Скшипчак, занимавший ранее пост советника министра национальной обороны, отличился очередным скандальным заявлением, назвав Калининградскую область России оккупированной территорией и пригрозив её ликвидацией в случае войны НАТО с Россией.
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