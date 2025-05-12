Эмиграция россиян из Эстонии поставила десятилетний рекорд

Впервые за 20 лет из Эстонии уехало больше россиян, чем приехало страна зафиксировала снижен.Впервые за 20 лет из Эстонии уехало больше россиян, чем приехало — страна зафиксировала снижение миграционного потока из России до исторического минимума, говорится в статье главного аналитика Департамента статистики Эстонии Кристьяна Эрика Лоика, пишет РБК.