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Тарифы вырастут: на сколько подорожает коммуналка в России в октябре

Тарифы вырастут: на сколько подорожает коммуналка в России в октябре

С 1 октября в России снова вырастут коммунальные тарифы – уже во второй раз за год. В некоторых регионах повышение может достигать 22%.

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