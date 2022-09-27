smi.today

3 871 подписчик

Небензя указал на провал попыток Киева сорвать частичную мобилизацию

Владимир Зеленский в своем обращении попытался сорвать частичную мобилизацию в Россию, однако все его попытки будут обречены на провал, заявил российский постоянный представитель при ООН Василий Небензя в ходе выступления в Совбезе организации.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх