Небензя указал на провал попыток Киева сорвать частичную мобилизацию

Владимир Зеленский в своем обращении попытался сорвать частичную мобилизацию в Россию, однако все его попытки будут обречены на провал, заявил российский постоянный представитель при ООН Василий Небензя в ходе выступления в Совбезе организации.
Владимир Зеленский в своем обращении попытался сорвать частичную мобилизацию в Россию, однако все его попытки будут обречены на провал, заявил российский постоянный представитель при ООН Василий Небензя в ходе выступления в Совбезе организации.
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