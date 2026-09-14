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«Ночь выборов. Госдума – 2026»: в Москве состоится уникальный политический марафон

«Ночь выборов. Госдума – 2026»: в Москве состоится уникальный политический марафон

20 сентября в Москве в двенадцатый раз пройдет Всероссийский онлайн-марафон «Ночь выборов». В этом году главной темой экспертной площадки станут выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации IX созыва.

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