«Ночь выборов. Госдума – 2026»: в Москве состоится уникальный политический марафон

20 сентября в Москве в двенадцатый раз пройдет Всероссийский онлайн-марафон «Ночь выборов». В этом году главной темой экспертной площадки станут выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации IX созыва.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Зеленский не знае...
- Кремль готовит «П...
- ЮГ Глава свердловски...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым