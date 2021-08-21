Среднеазиатские незалежники ненавидят Россию, но зарабатывают в ней

Андрей СмирновПолитикаСреднеазиатские незалежники ненавидят Россию, но зарабатывают в ней Поведение приезжих из Закавказья и Средней Азии в России всё чаще становится объектом общественного обсуждения.Вернуться к статье72НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьElena IvanovaОбеими руками - ЗА!НиколайАх сколько воплей. Ах какие они не хорошие эти госторбайтеры. И кто же в этом виноват? Да вы же и виноваты господа жалующиеся. В своё время дворовые пацаны в узде держали этих приезжих. Эти азиатские "гости", о которых так красочно рассказывает автор, боялись лишний раз чихнуть не оглянувшись раз десять по сторонам. А сейчас они диктуют СВОИ права и теперь, это ВЫ боитесь нос из дома высунуть. Это вы, господа жалующиеся, кричали с каждого утюга, какие не хорошие парни, что обижают приезжих, кричали о дружбе, о помощи несчастным, о толерантности. Ну где теперь ваша дружба , толерантность? Вы своими воплями и своими руками убрали тех, кто вас защищал. На что вы теперь жалуетесь? Вы добились того что хотели.СЭМЭН ИваницкийМикола, пiдемо до хаты))) каструлю знімати...ЕЕкатеринаУвы! В нашей стране мнение народа никого не интересует! Депутаты молчат и карманы набивают, власть руководствуется какими-то своими соображениями, вот и получили то, что имеем. Стыдно за страну!СЭМЭН Иваницкийу них СВОЁ мнение(((Veera GolubУдивительно, почему такая легкость в поездках в Россию для жителей Ср. Азии? Живу в ЕС. 3 года назад ездила в Узбекистан, чтобы помочь выехать на Родину в Россию двоюродному брату. Подробности- чтобы въехать в Узбекистан. виза для иностранца стоила 150$ на 15 дней. И надо было и в Ташкенте, и в Денау, куда пришлось за ним ехать-жить в гостинице, и в обязательном порядке иметь потом при себе документ от них в регистрации. У родственников подруги остановиться было нельзя. Вся поездка на 15 дней на двоих и плюс еще одного обратно обошлась в 2тыс евро. С братом ехала обратно до Самары поездом- билеты купить сложно. Все транспортные средства - самолеты и поезда забиты молодыми мужчинами. И так - каждый день! Это просто ужас- все едут по разным городам России на заработки. Тоже вопрос- почему азиаты так легко въезжают в Россию и получают гражданство быстрее русских? Брату положено упрощенное получение гражданство по праву Рождения. Получил почти через 2 года. оформление- еще один ужас. В ФМС -одни азиаты, многие не говорящие по-русски. А какой-то киргиз 21 года, устроивший терракт в России, был гражданином РФ! Наверное, все они достойнее русских получать так просто гражданство России.СЭМЭН Иваницкий+100500!!!!!!!!!Комментировать
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