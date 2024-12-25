Симон Эдер: «Олимпиада-2026 – это огромная мотивация. Было бы здорово закончить карьеру там, в присутствии родных»

– Могли ли вы представить в середине нулевых, что будете продолжать карьеру и в 2024-м и, возможно, попадете на свои пятые ЗОИ в 2026-м? – Думаю, да, потому что так сложилось и у моего папы, Альфреда Эдера.
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