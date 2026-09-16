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Азия потеснила Европу в рейтинге ведущих финансовых центров

Финансовые центры Азиатско-Тихоокеанского региона заметно укрепили позиции в 40-м выпуске Global Financial Centres Index (GFCI), составленном британской Z/Yen Group совместно с китайским China Development Institute.

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