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Аргументы и Факты

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Bloomberg: Paramount могут обязать платить за не вышедшие в прокат фильмы

Bloomberg: Paramount могут обязать платить за не вышедшие в прокат фильмы

Медиахолдинг Paramount Skydance в случае заключения сделки должен будет выплачивать штраф в 30 миллионов долларов за каждый фильм, если компания не выполнит обязательство показывать в кинотеатрах по 30 кинолент в год, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на осведомлённые источники.

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