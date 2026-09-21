Bloomberg: Paramount могут обязать платить за не вышедшие в прокат фильмы

Медиахолдинг Paramount Skydance в случае заключения сделки должен будет выплачивать штраф в 30 миллионов долларов за каждый фильм, если компания не выполнит обязательство показывать в кинотеатрах по 30 кинолент в год, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на осведомлённые источники.