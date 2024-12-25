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В России нет системы реабилитации раненых – Стешин

В России нет системы реабилитации раненых – Стешин

Российские ветераны уже сейчас нуждаются в помощи психологов и серьёзной системе по реабилитации. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил российский военкор Дмитрий Стешин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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