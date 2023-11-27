В МИД Катара сообщили о гражданстве освобожденных заложников ХАМАС

Представитель министерства иностранных дел (МИД) Катара Маджид аль-Ансари в понедельник, 27 ноября, сообщил, что среди переданных представителям Международного комитета Красного Креста (МККК) заложников ХАМАС есть граждане Франции, Германии и Аргентины.
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