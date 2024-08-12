Из Курской области выехали и были эвакуированы 121 тысяча человек

Сейчас в регионе нет четкой линии фронта, что осложняет ситуацию. Люди, которые успели выбраться из опасной зоны, жалуются на то, что у них нет связи с родными и близкими, которые остались в районе ведения боевых действийИз приграничных районов Курской области выехали 121 тысяча жителей.
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