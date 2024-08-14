РИА: группа украинских пленных заявила о желании воевать против Киева

Группа украинских военнопленных заявила о желании воевать против Киева и попросила прислать к ним представителя батальона имени Богдана Хмельницкого, состоящего из бывших военнопленных Вооруженных сил Украины (ВСУ).
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