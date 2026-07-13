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Фридман об оффер-шите Лео Карлссону на 5 лет и 90 млн долларов: «Филадельфия» не хотела испортить «Анахайму» ситуацию с потолком. Им нужен был этот игрок»

Инсайдер Эллиотт Фридман считает, что «Филадельфия» исходила из своих интересов, сделав оффер-шит Лео Карлссону .

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