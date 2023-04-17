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В Донецке наградили сотрудников телеканала «Россия 24», освещающих деятельность Следственного комитета в зоне проведения специальной военной операции

В Донецке наградили сотрудников телеканала «Россия 24», освещающих деятельность Следственного комитета в зоне проведения специальной военной операции

За большой вклад в освещение деятельности сотрудников военных следственных органов Следственного комитета, выполняющих свой профессиональный долг в новых регионах России, высокий профессионализм, самоотверженность, доблесть и отвагу, проявленные в условиях опасной для жизни и здоровья обстановки, решением Председателя Следственного комитета Российской Федерации Александра Ивановича Бастрыкина ведомственной медалью «За содействие» награждены операторы телеканала «Россия 24» Антон Никитович Хоботов и Олег Викторович Бондаренко.

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