Путин расширил список компаний с самостоятельным определением объема раскрытия информации

В список вошли компании нефтегазовой отрасли, включая «РН-Аэро», «РН-Морской терминал Находка», «РН-Краснодарнефтегаз», «РН-Морской терминал Туапсе», «РН-Туапсинский нефтеперерабатывающий завод», «РН-Пурнефтегаз» и «РН-Юганскнефтегаз».
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