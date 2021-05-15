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Украина в шаге от старта радикальной перезагрузки

Украина в шаге от старта радикальной перезагрузки

13 мая отправлен под домашний арест известный украинский политик Виктор Медведчук Ему предъявили ряд вздорных обвинений, которые даже по меркам достаточно бредового украинского законодательства не могут повлечь за собой уголовного наказания.

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