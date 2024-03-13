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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Анри про Индзаги: «Этот парень явно гений. Нет никого, кто лучше него ставил бы игру. Говорят, нападающие не становятся хорошими тренерами, но он это опровергает»

«Часто говорят, что нападающие не становятся хорошими тренерами, но он эту логику опровергает. Нет никого, кто лучше него ставил бы игру.

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