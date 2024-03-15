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ФСБ «заломали» руки предателю РФ: хотел «запутать» наше ПВО

ФСБ «заломали» руки предателю РФ: хотел «запутать» наше ПВО

Характерно, что задержанный сам вышел на представителей спецслужбы Украины и активно контактировал с ними и националистическими полувоенными террористическими организациями, а затем противодействовал российским системам ПВО, создавая цели вблизи объектов Министерства обороны, собирая и запуская беспилотные летательные аппараты.

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