 Из Крыма запустят новые автобусные маршруты

Как сообщили в пресс-службе Росавтотранса, в реестр межрегиональных маршрутов регулярных автобусных перевозок пассажиров внесли шесть новых направлений: Маршрут между Крымом и Ростовской областью с остановками в ДНР; Маршрут между Санкт-Петербургом и Севастополем с остановками в ЛНР, ДНР и Запорожской области; Маршрут между ДНР и Москвой; Маршрут между ЛНР и Ростовской областью; Два маршрута между Запорожской областью и Севастополем с остановками в Херсонской области.