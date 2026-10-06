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ВЕСТИ КРЫМ

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 Из Крыма запустят новые автобусные маршруты

 Из Крыма запустят новые автобусные маршруты

Как сообщили в пресс-службе Росавтотранса, в реестр межрегиональных маршрутов регулярных автобусных перевозок пассажиров внесли шесть новых направлений: Маршрут между Крымом и Ростовской областью с остановками в ДНР; Маршрут между Санкт-Петербургом и Севастополем с остановками в ЛНР, ДНР и Запорожской области; Маршрут между ДНР и Москвой; Маршрут между ЛНР и Ростовской областью; Два маршрута между Запорожской областью и Севастополем с остановками в Херсонской области.

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