А может, с Москвой поговорить? Европа начинает трезветь и приходить в сознание

«Старый свет не понимает Россию, не может настроиться на нашу волну. Поэтому предполагаю, что Путин поддержит начало консультаций» Михаил Зубов На фото: премьер-министр Дании Метте Фредериксен, президент Финляндии Александр Стубб и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Фото: IMAGO/Heikki Saukkomaa/Global Look Press) Материал комментируют: Федор Басов Страны Европы планируют по примеру США возобновить диалог с Москвой, который был прерван в 2022 году.