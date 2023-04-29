Полянский: украинские беженки обращаются в постпредство РФ при ООН с просьбой вернуть детей, изъятых властями стран Европы

Первый заместитель постоянного представителя России при Организации Объединенных Наций Дмитрий Полянский сообщил, что в постпредство РФ при ООН за последний месяц участились обращения украинских беженок из Европы с просьбой вернуть их детей, изъятых властями европейских стран.
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