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Полянский: украинские беженки обращаются в постпредство РФ при ООН с просьбой вернуть детей, изъятых властями стран Европы

Полянский: украинские беженки обращаются в постпредство РФ при ООН с просьбой вернуть детей, изъятых властями стран Европы

Первый заместитель постоянного представителя России при Организации Объединенных Наций Дмитрий Полянский сообщил, что в постпредство РФ при ООН за последний месяц участились обращения украинских беженок из Европы с просьбой вернуть их детей, изъятых властями европейских стран.

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