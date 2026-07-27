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Изоляция и паника. Россия оставила Украину без моря

Изоляция и паника. Россия оставила Украину без моря

И. о. министра иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Украина планирует обратиться в ООН с ходатайством о созыве внеочередного заседания Совета Безопасности в связи с систематическими атаками России на портовую инфраструктуру в Одесской области.

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