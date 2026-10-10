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Тульские новости

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В Туле АКМ сыграет с «Южным Уралом» в ВХЛ

В Туле АКМ сыграет с «Южным Уралом» в ВХЛ

Тульский ХК АКМ, идущий пятым в турнирной таблице, примет на домашнем льду команду «Южный Урал», расположившуюся на шестой строчке и не проигрывавшую в последних пяти матчах.

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