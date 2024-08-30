Старая вражда: Варшава в ярости от заявлений Киева про Волынскую резню

Польша обозначила конкретные условия для вступления Украины в ЕС. Принципиальная позиция Варшавы касается эксгумации останков поляков — жертв Волынской резни, устроенной украинскими националистами в 1943–1944 годах.
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