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Военное обозрение

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Западные медиа: Командование ВСУ пыталось выяснить у генералов НАТО в Киеве, какую тактику использовать в случае продолжения контрнаступления

Западные медиа: Командование ВСУ пыталось выяснить у генералов НАТО в Киеве, какую тактику использовать в случае продолжения контрнаступления

Западные медиаресурсы пишут о том, что украинское командование во время недавнего визита высокопоставленных чиновников стран НАТО в Киев запрашивало у них варианты того, какой тактики придерживаться при осуществлении дальнейшего контрнаступления.

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