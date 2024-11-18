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Где смотреть Гран-при Лас-Вегаса-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1

В предстоящие выходные пройдет 22-й этап 75-го чемпионата мира «Формулы-1», Гран-при Лас-Вегаса. Расписание трансляций, даты и время московское Пятница, 22 ноября 1-я практика: 5:30 – 6:30 2-я практика: 9:00 – 10:00 Суббота, 23 ноября 3-я практика: 5:30 – 6:30 Квалификация: 9:00 – 10:00 Воскресенье, 24 ноября Гонка: 9:00 Где смотреть Гран-при Лас-Вегаса-2024? У зрителей в России нет официальной возможности смотреть все сессии заездов «Формулы-1» в прямом эфире.

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