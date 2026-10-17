Отказы в соцподдержке будут объяснять подробно.Гражданам должны подробно объяснять причины отказа в федеральных мерах социальной поддержки — причём одновременно с принятием такого решения.
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