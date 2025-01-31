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Живая Кубань

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Два украинских БПЛА сбили сегодня ночью над территорией Краснодарского края

Два украинских БПЛА сбили сегодня ночью над территорией Краснодарского края

Два украинских БПЛА сбили сегодня ночью над территорией Краснодарского краяПо данным Минобороны, в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 49 украинских беспилотных летательных аппаратов.

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