Два украинских БПЛА сбили сегодня ночью над территорией Краснодарского края

Два украинских БПЛА сбили сегодня ночью над территорией Краснодарского краяПо данным Минобороны, в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 49 украинских беспилотных летательных аппаратов.
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