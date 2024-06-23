Закон об увеличении налогов на дорогое жилье прошел первое чтение

Проект также увеличивает пошлины при регистрации дорогой недвижимости и вводит прогрессивную шкалу НДФЛ Госдума приняла в первом чтении законопроект, который меняет подход к налогообложению физических лиц, в том числе к расходам при некоторых операциях с недвижимостью.
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