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Закон об увеличении налогов на дорогое жилье прошел первое чтение

Проект также увеличивает пошлины при регистрации дорогой недвижимости и вводит прогрессивную шкалу НДФЛ Госдума приняла в первом чтении законопроект, который меняет подход к налогообложению физических лиц, в том числе к расходам при некоторых операциях с недвижимостью.

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