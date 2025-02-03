Цена нефти Brent на ICE опустилась ниже $76 за баррель впервые с 9 января По данным на 03:20 мск, стоимость Brent снижалась на 0,31%, до $75,98 за баррель.
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Цена нефти Brent на ICE опустилась ниже $76 за баррель впервые с 9 января По данным на 03:20 мск, стоимость Brent снижалась на 0,31%, до $75,98 за баррель.
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