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Врач перечислила виды опасного для жизни алкоголя

Врач перечислила виды опасного для жизни алкоголя

Некоторые виды алкоголя лучше забыть совсем, считает медик.Врач Айгуль Арсланова, заведующая отделением медицинской профилактики в ГКБ №5 Уфы призвала граждан снизить потребление спиртного.

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