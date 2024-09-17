Ученые освоили манипуляцию атомными ядрами. Через сверхтонкое взаимодействие

Ученые из Делфтского технического университета в Нидерландах добились контролируемого движения в сердце атома, манипулируя его ядром и электронамиИсследователи из Технического университета Делфта (Нидерланды) сделали значительный шаг в области квантовой механики, научившись контролировать движение внутри атомного ядра.