Ученые освоили манипуляцию атомными ядрами. Через сверхтонкое взаимодействие

Ученые из Делфтского технического университета в Нидерландах добились контролируемого движения в сердце атома, манипулируя его ядром и электронамиИсследователи из Технического университета Делфта (Нидерланды) сделали значительный шаг в области квантовой механики, научившись контролировать движение внутри атомного ядра.
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