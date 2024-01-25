Кадры под ключ - быстро, удобно и результативно

Региональный проект «Кадры под ключ» действует в Салехарде с января 2023 года. За это время сотрудники городского отдела Центра занятости населения ЯНАО помогли трудоустроить 25 человек в 21 предприятие малого и среднего бизнеса.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии