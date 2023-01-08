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«Наполи» на 7 очков опережает «Милан» и «Ювентус» и на 10 – «Интер», лидируя в Серии А

«Наполи» на 7 очков опережает «Милан» и «Ювентус» и на 10 – «Интер», лидируя в Серии А

Лидирующий в Серии А «Наполи» увеличил отрыв от «Милана». «Россонери» сыграли вничью с «Ромой» (2:2) в рамках 17-го тура чемпионата.

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