Подмосковные полицейские задержали курьера телефонных мошенников, похитивших около 1,7 млн рублей у жительницы Балашихи

Сотрудники Управления по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУ МВД России по Московской области совместно с коллегами из МУ МВД России «Балашихинское» задержали уроженца Хабаровского края, подозреваемого в совершении мошенничества.