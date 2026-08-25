Подмосковные полицейские задержали курьера телефонных мошенников, похитивших около 1,7 млн рублей у жительницы Балашихи

Сотрудники Управления по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУ МВД России по Московской области совместно с коллегами из МУ МВД России «Балашихинское» задержали уроженца Хабаровского края, подозреваемого в совершении мошенничества.
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