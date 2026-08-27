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Царьград

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Киноканал "Русский бестселлер" составил топ семейных фильмов

Киноканал "Русский бестселлер" составил топ семейных фильмов

Семейная комедия "Чебурашка" (2022) возглавила рейтинг лучших российских фильмов последних 25 лет. В преддверии Дня российского кино киноканал "Русский бестселлер" составил десятку лучших картин для семейного просмотра.

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