Киноканал "Русский бестселлер" составил топ семейных фильмов

Семейная комедия "Чебурашка" (2022) возглавила рейтинг лучших российских фильмов последних 25 лет. В преддверии Дня российского кино киноканал "Русский бестселлер" составил десятку лучших картин для семейного просмотра.
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